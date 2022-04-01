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Пожар на нефтебазе в Белгороде ликвидировали

Лала Манушакян

Происшествия
Пожар на нефтебазе в Белгороде ликвидировали
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Спасатели ликвидировали пожар на нефтебазе в Белгороде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России в пятницу, 1 апреля.

В ведомстве добавили, что лаборатория Роспотребнадзора ведет мониторинг на предмет содержания в воздухе вредных веществ. По результатам замеров превышения допустимых значений не зафиксировано, передает агентство.

1 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что возгорание на нефтебазе в Белгороде произошло вследствие авиаудара с двух вертолетов украинских войск, которые зашли на территорию России на низкой высоте. Также он отметил, что во время пожара пострадали два человека. Им уже оказали медицинскую помощь, их жизням ничего не угрожает.

В Министерстве обороны России заявили, что ракетные удары по нефтебазе в Белгороде нанесли украинские вертолеты Ми-24. В результате случившегося были повреждены отдельные резервуары, которые впоследствии загорелись.

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