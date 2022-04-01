Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства авиаудара по нефтебазе в Белгороде

Фото: СК РФ

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства ракетного удара по нефтебазе в Белгороде. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщили в пресс-службе СК.

В ведомстве уточнили, что Бастрыкин также поручил следствию установить лиц, которые причастны к авиационному удару по нефтехранилищу.

1 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что возгорание на нефтебазе в Белгороде произошло вследствие авиаудара с двух вертолетов украинских войск, которые зашли на территорию России на низкой высоте. Также он отметил, что во время пожара пострадали два человека. Им уже оказали медицинскую помощь, их жизням ничего не угрожает.

В Министерстве обороны России заявили, что ракетные удары по нефтебазе в Белгороде нанесли украинские вертолеты Ми-24. По данным оборонного ведомства, утром 1 апреля два украинских вертолета вошли в воздушное пространство РФ и нанесли удары по объекту. В результате случившегося были повреждены отдельные резервуары, которые впоследствии загорелись.