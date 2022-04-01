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Минобороны России заявило об ударе Украины по нефтехранилищу в Белгороде

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Минобороны России заявило об ударе Украины по нефтехранилищу в Белгороде
Фото: Telegram / 112

В Министерстве обороны России заявили, что ракетные удары по нефтебазе в Белгороде нанесли украинские вертолеты Ми-24.

По данным оборонного ведомства, утром 1 апреля два украинских вертолета вошли в воздушное пространство РФ и нанесли удары по объекту. В результате случившегося были повреждены отдельные резервуары, которые впоследствии загорелись. В Минобороны уточнили, что объект хранения нефтепродуктов не имеет отношения к ВС России, передает РИА Новости.

1 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что возгорание на нефтебазе в Белгороде произошло вследствие авиаудара с двух вертолетов украинских войск, которые зашли на территорию России на низкой высоте. Также он отметил, что во время пожара пострадали два человека. Им уже оказали медицинскую помощь, их жизням ничего не угрожает.

Помимо этого, в среду, 30 марта, под Белгородом произошел взрыв, причиной которого стал пожар на складе боеприпасов. Глава региона отметил, что происшествие переполошило половину Белгорода и Белгородского района. Жертв и пострадавших среди мирного населения в Белгородской области не было.

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