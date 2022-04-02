Порог дохода ИТ-специалистов в РФ для льготной ипотеки могут снизить на 50 тысяч рублей

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Минимальный порог дохода для получения льготной ипотеки в России для ИТ-специалистов может быть снижен на 50 тысяч рублей. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщили в пресс-службе министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Глава ведомства Максут Шадаев на совещании с ИТ-отраслью сообщил, что минимальный порог заработка для получения льготной ипотеки может быть снижен на 50 тысяч рублей.

— Предлагаем такую меру поддержки распространить на ИТ-специалистов в возрасте от 22 до 45 лет с доходом от 150 тысяч рублей в месяц для городов миллионников и от 100 тысяч рублей для регионов, — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

Шадаев также подчеркнул, что подача заявлений для отсрочки от армии будет проходить в электронном виде. ИТ-компания за 50 дней до начала призыва обязана предоставить списки сотрудников, которые подходят под критерии, а затем, в течение 20 дней, Минцифры проверят информацию и направят ее в Минобороны РФ.

Форма подачи заявлений будет запущена с 15 апреля. На отсрочку имеют право претендовать работники, соответствующие одной из 75 специальностей.

В России 1 апреля стартует весенний призыв в армию. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации. Согласно ему, в Вооруженные силы (ВС) страны призовут 134,5 тысячи граждан в возрасте от 18 до 27 лет. Весенний призыв в армию никак не связан с происходящим на Украине, подчеркнули в Минобороны РФ. «Вечерняя Москва» узнала, кому из россиян стоит ждать повестки из военкомата.