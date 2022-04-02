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Капризов побил рекорд клуба «Minnesota Wild» по голам за месяц

Георгий Соланович

Спорт
Капризов побил рекорд клуба «Minnesota Wild» по голам за месяц
Фото: depositphotos

Российский спортсмен Кирилл Капризов, выступающий в НХЛ за хоккейную команду «Minnesota Wild», побил рекорд клуба по голам за календарный месяц. Форвард отличился в матче против «Pittsburgh Penguins» в пятницу, 1 апреля.

Встреча регулярного чемпионата закончилась в овертайме со счетом 3:4 в пользу «Пингвинов». Для Капризова забитая шайба стала 14-й в марте, хоккеист побил рекорд Эрика Стаала, который в феврале 2018 года отличился 13 раз.

Всего в сезоне спортсмен из России провел 65 матчей, в которых в общей сложности набрал 83 очка.

14 марта московское «Динамо» победило «Северсталь» в седьмом матче серии первого раунда Кубка Гагарина и вышло в следующую стадию. Матч завершился со счетом 2:1. Голами в составе победителей отметились Иван Игумнов и Вячеслав Войнов.

«Динамо» победило «Северсталь» со счетом 4–3 в серии. Во втором раунде плей-офф москвичи сыграют с ЦСКА. Первый матч серии пройдет 17 марта.

30 декабря 2021 года сообщалось, что в связи с большим количеством заражений COVID-19 среди игроков было принято решение досрочной отмены молодежного чемпионата мира по хоккею.

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