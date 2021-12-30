IIHF подтвердила досрочную отмену МЧМ из-за COVID-19

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В связи с большим количеством заражений коронавирусной инфекцией среди игроков, было принято решение досрочной отмены молодежного чемпионата мира по хоккею. С данным заявлением выступила пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Уточняется, что Чемпионат мира проходил в Канаде. Он должен был завершиться в ночь на 6 января.

— Команды проживали в «пузыре», представителям сборных было запрещено покидать территории гостиниц, арен, передвижение между которыми осуществлялось исключительно на автобусе, — пишет ТАСС.

Ранее игра между Россией и Словакией на молодежном чемпионате мира по хоккею была отменена из-за случая заражения коронавирусом среди россиян.

28 декабря в Международной федерации хоккея сообщили, что сборной США присудили техническое поражение в матче против Швейцарии на молодежном чемпионате мира.

В тот же день российская молодежная сборная по хоккею одержала победу над командой Швейцарии в матче группового раунда чемпионата мира — 2022. Игра проходила в канадском Ред-Дире, она закончилась со счетом 4:2 (3:1, 0:0, 1:1).

В составе сборной России шайбы забросили Данила Юров (8-я минута), Дмитрий Злодеев (16-я минута), Павел Тютнев (18-я минута) и Матвей Мичков (42-я минута). У швейцарцев отличились Аттилио Бьяска (19-я минута) и Фабиан Рицман (59-я минута).