России присудили техническое поражение в матче МЧМ против Словакии

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Игра между Россией и Словакией на молодежном чемпионате мира по хоккею отменена из-за случая заражения коронавирусом среди россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в среду, 29 декабря.

— Сборной России присудили техническое поражение. Встреча должна была пройти в ночь на четверг (начало 00:30 по московскому времени), — отмечает РИА Новости.

28 декабря в Международной федерации хоккея сообщили, что сборной США присудили техническое поражение в матче против Швейцарии на молодежном чемпионате мира. Состояние американской команды оценят позже, чтобы понять, сможет ли она сыграть против Швеции 29 декабря.

В тот же день российская молодежная сборная по хоккею одержала победу над командой Швейцарии в матче группового раунда чемпионата мира — 2022. Игра проходила в канадском Ред-Дире, она закончилась со счетом 4:2 (3:1, 0:0, 1:1).

В составе сборной России шайбы забросили Данила Юров (8-я минута), Дмитрий Злодеев (16-я минута), Павел Тютнев (18-я минута) и Матвей Мичков (42-я минута). У швейцарцев отличились Аттилио Бьяска (19-я минута) и Фабиан Рицман (59-я минута).