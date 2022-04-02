Италия отказалась играть с Россией в рамках отбора к ЧМ по баскетболу

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Итальянская сборная по баскетболу отказалась играть с командой из России в рамках отбора на чемпионат мира по баскетболу в том случае, если сборную РФ допустят к матчу. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщается на сайте организации.

— Федерация баскетбола Италии решила, что национальная команда не будет играть пятый матч первого квалификационного этапа отбора к чемпионату мира 2023 года против сборной России, который запланирован на 1 июля. Аналогичное решение приняли федерации Нидерландов и Исландии, обе из которых входят в одну группу с командой Италии, — говорится в сообщении на сайте Федерации баскетбола Италии.

На первом месте в группе H находится команда из России с тремя победами из трех возможных. Италия располагается на втором месте с шестью очками, на третьем — Исландия (шесть очков), четвертом — Голландия (три очка).

До этого Международная федерация баскетбола (FIBA) решила отстранить российскую команду от участия в спортивных мероприятиях под своей эгидой в связи с ситуацией на Украине.

26 февраля сборная Польши по футболу отказалась проводить стыковой матч чемпионата мира против российской команды. Матч должен был состояться в Москве 24 марта.

24 февраля сборные Польши, Чехии и Швеции заявили, что не будут проводить матчи квалификации к ЧМ на российской территории из-за ситуации вокруг Украины.