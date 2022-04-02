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Нуланд обсудит ситуацию на Украине во время визита во Францию, Турцию, Грецию, Кипр и ФРГ

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Нуланд обсудит ситуацию на Украине во время визита во Францию, Турцию, Грецию, Кипр и ФРГ
Фото: usembassykyiv / CC PDM 1.0

Заместитель госсекретаря Америки по политическим делам Виктория Нуланд с 2 по 9 апреля посетит Турцию, Грецию, Францию, Германию и Кипр, где в том числе обсудит ситуацию на Украине и антироссийские санкции. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщили в пресс-службе Госдепартамента США.

В пресс-службе добавили, что поездка Нуланд также осуществляется для укрепления двухсторонних отношений, обсуждения оказания поддержки Украине и координации ответа на действия Москвы по отношению к Киеву.

В заявлении Госдепартамента Штатов добавляется, что в Германии замгоссекретаря Америки встретится с коллегами из стран G7 и обсудит «весь спектр глобальных вопросов, а также то, как осуществлять восстановление после пандемии», передает ТАСС.

Дипломаты Соединенных Штатов и Евросоюза в среду, 30 марта, провели заседание высокого уровня, которое было посвящено РФ. Они обсудили дополнительные шаги по экономической изоляции России.

Встреча проходила в Вашингтоне. Сторону США на ней представляла замгоссекретаря Виктория Нуланд, от ЕС выступал замгенсекретаря по политическим вопросам Европейской службы внешних связей Энрике Мора.

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