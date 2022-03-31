Дипломаты США и Евросоюза обсудили усиление давления на Россию

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Дипломаты Соединенных Штатов и Евросоюза в среду, 30 марта, провели первое заседание высокого уровня, которое было посвящено РФ. Они обсудили дополнительные шаги по изоляции российской экономики. Об этом сказано в совместном заявлении сторон, которое распространил Госдепартамент.

Встреча проходила в Вашингтоне. Сторону США на ней представляла замгоссекретарь Виктория Нуланд, от ЕС выступал заместитель генерального секретаря по политическим вопросам Европейской службы внешних связей Энрике Мора.

— Стороны поприветствовали координацию между США и ЕС в реализации мер экспортного контроля в ответ на агрессию России и обсудили продолжение тесного сотрудничества в координации с G7 для обеспечения строгого выполнения данных мер. Они также обсудили новые шаги по дальнейшей изоляции России от экономик США и ЕС, а также международной финансовой системы, — сообщается в заявлении.

Также стороны договорились призвать КНР не оказывать никакой поддержки российской спецоперации на Украине и не пытаться помочь РФ обойти введенные против нее санкции.

Кроме этого, дипломаты запланировали провести новую встречу, посвященную России, в конце 2022 года.

Власти Соединенных Штатов испугались, что из-за введения санкций против «Лаборатории Касперского» вырастут риски кибератак против Запада. Отмечается, что программное обеспечение «Лаборатории Касперского» используют «сотни миллионов пользователей по всему миру, что затрудняет введение санкций».