СМИ: США испугались вводить санкции против «Лаборатории Касперского»

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Власти Соединенных Штатов испугались, что из-за санкций против «Лаборатории Касперского» вырастут риски кибератак против Запада. Об этом сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным газеты, Совет национальной безопасности США поручил подготовить рестрикции против российской компании в рамках вводимых против РФ санкций из-за событий на Украине. При этом некоторые специализирующихся на разработке санкций экспертов Минфина заявили об обеспокоенности относительно последствий такого шага.

Отмечается, что программное обеспечение «Лаборатории Касперского» используют «сотни миллионов пользователей по всему миру, что затрудняет введение санкций».

Кроме того, некоторые должностные лица в Америке и Европе опасаются, что введение санкций против компании увеличит вероятность кибератак со стороны России против Запада.

Таким образом, отмечают источники газеты, в настоящее время идею введения санкций против «Лаборатории Касперского» отложили.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал о последствиях западных санкций в отношении России. По его словам, ограничительные меры возвращаются на Запад «бумерангом».