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«Возвращаются бумерангом»: Медведев оценил последствия западных санкций

Полина Долганова

Экономика
«Возвращаются бумерангом»: Медведев оценил последствия западных санкций
Фото: er.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал о последствиях западных санкций в отношении России.

По его словам, ограничительные меры возвращаются на Запад «бумерангом».

Так, например, в Европе и США увеличивается инфляция и растут цены на топливо.

— Становится ясно, что не все государства успешно справятся с таким спадом, несмотря на истеричные заявления нацлидеров западных стран, брызжущих во все стороны кипящей от негодования слюной, — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он подытожил, что теперь европейцев и американцев не убеждает мысль, что борьба за общее дело важнее личного благополучия.

Введение санкций в отношении Российской Федерации происходит в связи с последними событиями на международной арене. 21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. Через несколько дней после этого российский лидер объявил о проведении специальной военной операции на территории Донбасса.

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