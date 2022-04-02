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Зеленский заявил о наличии конкретики в вопросе вступления Украины в ЕС

Георгий Соланович

В мире
Зеленский заявил о наличии конкретики в вопросе вступления Украины в ЕС
Фото: president.gov.ua

В вопросе вступления Украины в Евросоюз есть конкретика. Об этом в субботу, 2 апреля, сообщил президент республики Владимир Зеленский после встречи с главой Европарламента Робертой Метсолой.

—Говорили (с Метсолой — прим. «ВМ») о том, как ускорить вступление Украины в ЕС. Конкретика есть, — заявил Зеленский.

Украинский лидер добавил, что во время беседы с главой Европарламента обсуждались вопросы поставки Киеву вооружения, а также усиления антироссийских санкций, передает ТАСС.

18 марта Европарламент запретил российским и белорусским дипломатам входить в свои здания. Теперь госслужащие из России и Белоруссии не смогут посещать здания Европарламента.

14 марта вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия не будет принимать участия в мероприятиях под эгидой ПАСЕ. Формально выход, объяснил депутат, устроен так: в парламент внесли денонсацию относительно соглашений о вступлении в Совет Европы, а затем он голосует за нее.

10 марта Российская Федерация отказалась участвовать в Совете Европы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел России. В документе российского дипломатического ведомства сказано, что недружественные РФ страны Европейского союза и НАТО злоупотребляют абсолютным большинством в Комитете министров Совета Европы (КМСЕ), а также продолжают разрушать его и гуманитарно-правовое пространство в Европе.

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