Названы главные мужчины-однолюбы по знаку зодиака

Кадр из фильма «Дневник памяти»

Астрологи уверены, что характер человека напрямую связан с его знаком зодиака. По мнению экспертов, в том числе он влияет и на способность любить. Таролог и парапсихолог Галина Янко в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, под какими знаками зодиакального круга рождаются мужчины-однолюбы, которые могут пронести это светлое чувство к одному человеку через всю жизнь.

Овен

Мужчины, родившиеся под этим знаком зодиака, очень избирательны и редко позволяют кому-то войти в их жизнь на серьезных основаниях. Если их сердце однажды выберет кого-то по-настоящему, то они сделают все, чтобы завоевать свою избранницу. Как правило, Овны влюбятся только один раз в жизни и стараются изо всех сил довести свои любовные отношения до брачных уз.

Дева

Представители этого знака зодиака очень романтичны. Они очень тщательно выбирают себе спутницу жизни. В любви мужчины-Девы готовы пойти на все. Они заботятся обо всех мелких нуждах своей партнерши. У мужчин этого знака зодиака есть возможность встретить настоящую любовь только один раз в жизни.

Скорпион

Любовь очень важна для представителей этого знака, но настоящее чувство возникает в их жизни всего лишь раз. Они относятся к своим отношениям с любимым человеком с предельной искренностью. Если этим отношениям все-таки не суждено быть долговечными, это нередко заканчивается для Скорпионов разочарованием в женщинах.

Козерог

Это очень амбициозные мужчины. Как и в карьере, они амбициозны и в любовных отношениях. Если они находят женщину, с которой захотят провести всю свою жизнь, то ради нее могут пойти на все. Козероги не позволяют мелочам встать на пути их отношений.

Рыбы

Представители этого знака зодиака мечтают о сказочной истории любви, что для мужчин обычно не свойственно и довольно редко находится на первом месте в их списке приоритетов. Они могут полюбить только один раз в жизни и берегут это чувство, так как боятся его потерять. Мужчины-Рыбы постоянно ищут различные способы сделать своего любовного партнера счастливым.