Школу в городском округе Истра построят в 2024 году

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Школу на 1,1 тысячи обучающихся построят и введут в эксплуатацию в городском округе Истра в 2024 году. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.

— Определен подрядчик проектирования и строительства общеобразовательной школы на 1,1 тысячи мест в селе Павловская Слобода в Истре. <...> Она будет построена по госпрограмме Подмосковья за бюджетные средства, — говорится в сообщении.

В образовательном учреждении обустроят современные учебные классы, лаборантские, мастерские, а также помещения для кружков, актовый и спортивные залы, библиотеку, столовую и медкабинет. Более того, школа будет адаптирована под обучение детей с ограниченными возможностями.

На прилегающей территории разместят спортивное ядро и базу отдыха, передает сайт правительства Московской области.

28 марта сообщалось, что участок для строительства школы на 1150 мест предоставят в столичном районе Лефортово. Площадь предоставляемого участка достигает 2,17 гектара. Объект соответствует критериям масштабного инвестиционного проекта и направленности на достижение показателей, предусмотренных государственной программой «Развитие образования города Москвы».