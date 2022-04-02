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Названы вредные и полезные продукты для диабетиков

Полина Долганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Названы вредные и полезные продукты для диабетиков
Фото: depositphotos

Для людей с диабетом вредны те продукты, которые содержат много легкоусвояемых углеводов и животных жиров. Об этом рассказал главный эндокринолог департамента здравоохранения Москвы Михаил Анциферов.

Он уточнил, что к вредным продуктам относятся сахар, мед, варенье, сало и копченые колбасы.

По словам специалиста, полезными для диабетиков являются овощи, фрукты и такие белковые продукты, как, например, индейка, рыба и творог.

— То, что при диабете необходимо заменять сахар сахарозаменителем — это не маркетинговая уловка, а обязательное условие лечения сахарного диабета, — добавил Анциферов.

Он подытожил, что для тех, кто борется с диабетом, лучше всего подойдут сукралоза, аспартам, сахарин и другие некалорийные подсластители, передает РИА Новости.

До этого врач-эндокринолог, диетолог Ольга Павлова назвала напитки, которые способны снизить уровень сахара в крови. Одна из главных ошибок людей с диабетом, считает доктор, — это покупка напитков с сахарозаменителями. Многие из них способны повышать уровень сахара в крови, предупредила она.

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