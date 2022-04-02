Компенсационные автобусы запустят на Горьковском направлении МЖД

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Компенсационные автобусы будут ходить между станциями «Балашиха» и «Реутово» Горьковского направления МЖД 3 и 10 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Причиной для запуска автобусов послужила приостановка движения электричек из-за работ по модернизации инфраструктуры на указанном участке. Движение электричек в названные даты будет приостановлено с 00:30 до 16:20.

От остановки на улице Советская автобусы будут отправляться каждый час с 06:30 до 16:30, а от остановки на улице Дзержинского — с 06:00 до 16:00, передает агентство городских новостей «Москва».

Мэр столицы Сергей Собянин 28 марта сообщил, что масштабный этап капитального ремонта конечных станций маршрутов автобусов и электробусов завершили в столице. Подобная инициатива улучшает условия труда водителей автобусов и электробусов. Около четырех тысяч водителей Мосгортранса и около тысячи водителей коммерческих перевозчиков ежедневно смогут пользоваться удобствами новых и отремонтированных конечных станций.