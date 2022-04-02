Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

Александр Афонин

Политика
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии
Фото: Администрация президента РФ / РИА Новости

Президент России Владимир Путин направил поздравительную грамоту президенту Белоруссии Александру Лукашенко по случаю Дня единения народов двух стран. Об этом в субботу, 2 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

— За последнее время нашим странам удалось немало сделать для развития интеграционного взаимодействия и конструктивного двустороннего сотрудничества. Утвержден ряд важнейших документов, в том числе отраслевые союзные программы, обновленная Военная доктрина и Концепция миграционной политики Союзного государства, — говорится в сообщении.

Российский лидер отметил, что результаты достигнутых договоренностей создали условия для упрочения позиций двух стран на международной арене. Они помогут на пути формирования общего социально-экономического и гуманитарного пространства. По мнению Путина, действия России и Белоруссии отвечают интересам братских народов, что по-настоящему важно с учетом напряженной международной обстановки.

2 апреля 1996 года был подписан Договор об образовании Сообщества России и Беларуси. В этот же день Высшим Советом Сообщества принято решение об учреждении Дня единения народов Белоруссии и России.

Читайте также:
Праздники Александр Лукашенко Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подготовка к Причастию: традиция и новшества

Лео Бокерия
Лео Бокерия

Лига здоровья зовет прогуляться

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русофобию объявляют нормой

Владимир Василик
Владимир Василик

Оставьте Церковь в покое

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Сейчас они среди своих

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Стыд останется на всю жизнь

Александр Фролов
Александр Фролов

Американский метан разрушит озоновый слой

Все мнения
О проекте