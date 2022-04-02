Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

Фото: Администрация президента РФ / РИА Новости

Президент России Владимир Путин направил поздравительную грамоту президенту Белоруссии Александру Лукашенко по случаю Дня единения народов двух стран. Об этом в субботу, 2 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

— За последнее время нашим странам удалось немало сделать для развития интеграционного взаимодействия и конструктивного двустороннего сотрудничества. Утвержден ряд важнейших документов, в том числе отраслевые союзные программы, обновленная Военная доктрина и Концепция миграционной политики Союзного государства, — говорится в сообщении.

Российский лидер отметил, что результаты достигнутых договоренностей создали условия для упрочения позиций двух стран на международной арене. Они помогут на пути формирования общего социально-экономического и гуманитарного пространства. По мнению Путина, действия России и Белоруссии отвечают интересам братских народов, что по-настоящему важно с учетом напряженной международной обстановки.

2 апреля 1996 года был подписан Договор об образовании Сообщества России и Беларуси. В этот же день Высшим Советом Сообщества принято решение об учреждении Дня единения народов Белоруссии и России.