Столичный библиотекарь рассказала, как привить ребенку любовь к книгам

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В честь Дня детской книги, который отмечается в мире 2 апреля, Кристина Коледина из библиотеки № 93 имени А. А. Блока рассказала о том, как привить ребенку любовь к чтению.

По ее словам, чтобы привить любовь к книгам у детей младшего возраста, необходимо сделать процесс чтения занимательным и добавить в него элементы игры. Так, например, родителям стоит поинтересоваться у малыша, как бы он повел себя на месте того или иного героя.

В данном случае важно соблюдать главное правило: не заставлять ребенка читать то, что ему неинтересно.

Чтобы привить любовь к чтению у школьников, важно на собственном примере показать, что знакомство с литературой — это очень занимательный процесс.

Например, можно рассказать ребенку, что герои его любимых фильмов изначально были созданы на страницах книг. Так школьнику захочется познакомиться с первоисточником.

Любовь к чтению у подростков можно развить с помощью книг об известных личностях — музыкантах, актерах и спортсменах.

Кроме того, можно ориентироваться на хобби подростка. Если ребенок любит играть в хоккей, можно предложить ему почитать книги об известных хоккеистах. Если в сферу интересов подростка входит живопись, можно ознакомиться с биографиями известных художников.

Если ребенок научится искать ответы на вопросы в книгах, он с большей вероятностью полюбит литературу в целом, подытожили на официальном сайте мэра Москвы.