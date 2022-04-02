Ветреную и снежную погоду пообещали москвичам в субботу

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В столице ожидается в субботу, 2 апреля, облачная погода, временами снег и порывистый ветер. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— Сегодня в Москве погоду будет формировать северо-восточная периферия активного балканского циклона. Погода облачная, временами снег, переходящий в мокрый снег. Во второй половине дня местами осадки будут сильными, возможно налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев, — сказал синоптик.

Он отметил, что максимальная температура воздуха в городе будет варьироваться от нуля до плюс двух градусов, в Подмосковье — от минус двух до плюс трех. Ветер ожидается порывистый скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 733 миллиметров ртутного столба, передает РИА Новости.

Накануне жителям столицы рассказали, когда будет последний снежный день в Москве. В беседе с «ВМ» метеоролог Татьяна Позднякова рассказала о погоде в выходные.