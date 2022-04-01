Назван последний снежный день в Москве

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В Москве первые выходные апреля ожидаются относительно теплыми, воскресенье станет последним снежным днем в городе. Об этом в беседе с «ВМ» сообщила метеоролог Татьяна Позднякова в четверг, 31 марта.

Синоптик отметила, что 3 апреля во второй половине дня снег пойдет на убыль и постепенно остановится, а температура пойдет вверх.

Ночные показатели станут ниже, а температура днем повысится до четырех градусов. При этом в субботу погода будет самой неблагоприятной.

В столице ожидается множество снега, а температура не поднимется выше нуля. Ожидается, что за 12 часов в Москве выпадет до шести миллиметров осадков. В первый день апреля будет небольшой снег ночью, до одного миллиметра, а днем — два-три миллиметра.

31 марта ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что средиземноморский циклон «Катарина» принесет на выходных в Москву аномальное количество осадков. Он отметил, что снег не остановится и в ночь на воскресенье. Выпадет еще до семи миллиметров, после чего снег заметно ослабнет. В столице ожидается до 45 процентов месячной нормы осадков.