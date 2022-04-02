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Бочкарев: Более 2 миллионов «квадратов» недвижимости передали под заселение по реновации

Александр Афонин

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Бочкарев: Более 2 миллионов «квадратов» недвижимости передали под заселение по реновации
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В столице переданы 165 новостроек под переселение по программе реновации. Общая площадь жилья составила более двух миллионов квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В кварталах, где возводятся жилые дома по программе реновации, на сегодняшний день под заселение передано 165 новостроек. Их площадь составляет более 2 миллионов квадратных метров. Уже сейчас 49,8 тысячи участников программы, проживавших в 454 старых домах, переехали в новые квартиры, — сказал Бочкарев.

Заммэра отметил, что больше всего домов заселяется в Северо-Восточном, Восточном, Западном и Северном административных округах.

В понедельник, 28 марта, заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в столице по программе реновации построят более 570 тысяч квадратных метров жилья на месте демонтированных домов. С начала программы реновации в Москве удалось демонтировать 85 старых построек.

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