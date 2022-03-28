Более 570 тысяч квадратных метров жилья построят в Москве по реновации

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Более 570 тысяч квадратных метров жилья построят в столице по программе реновации на месте демонтированных домов. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что с начала программы реновации на территории города удалось демонтировать 85 старых зданий.

— Они располагаются в десяти административных округах столицы. Территории после сноса домов вновь используют для жилищного строительства. Так, на их месте запланировано строительство новых жилых корпусов площадью более 570 тысяч квадратных метров, — цитирует Бочкарева официальный сайт мэра Москвы.

25 марта Бочкарев сообщил, что в Москве с 2011 года построили более 31,7 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 12,9 миллиона «квадратов» жилья на территории бывших промзон. По его словам, с 2011 года в границах бывших промзон построили 996 объектов капитального строительства.

В тот же день глава департамента строительства города Рафик Загрутдинов рассказал, что в районе Перово специалисты ведут строительство и проектировку десяти домов по программе реновации. Новостройки возводятся на 1-й, 2-й и 3-й Владимирской улицах, улицах Металлургов и Плющева и Новогиреевской улице.