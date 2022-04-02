Городские службы работают в усиленном режиме из-за снегопада в Москве

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Столичные службы перешли на усиленный режим работы из-за снежной погоды. Об этом в субботу, 2 апреля, сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

По словам заместителя мэра города Петра Бирюкова, снегопад будет наблюдаться в столице 2 и 3 апреля. Прирост снежного покрова может составить более 10 сантиметров.

В связи с этим в Москве задействована специальная техника, которая проводит противогололедную обработку и уборку улиц.

Кроме того, в Москве круглосуточно дежурят аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. Энергетикам дано распоряжение выделить дополнительные генераторы.

На особом контроле служб находятся объекты, которые обеспечивают жизнедеятельность москвичей.

В 11:00 субботы коммунальная техника приступит к механизированному подметанию улиц и дворовых территорий.

Автомобилистам рекомендуется сохранять бдительность на дорогах и не препятствовать работе городских служб, говорится в Telegram-канале.

Москва в субботу, 2 апреля, окажется под влиянием атмосферных фронтов южного циклона. Ожидается повышенная облачность, временами мокрый и сильный снег. К ночи атмосферное давление начнет понижаться, столбики термометров покажут значение до минус четырех градусов.