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Москвичам пообещали облачную и снежную погоду 2 апреля

Георгий Соланович

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Погода в Москве
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Москвичам пообещали облачную и снежную погоду 2 апреля
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Москва в субботу, 2 апреля, окажется под влиянием атмосферных фронтов южного циклона. Ожидается повышенная облачность, временами мокрый и сильный снег.

— Временами будет идти снег, мокрый снег, местами сильный. Максимальная температура воздуха в Москве -1..+1, по области -2..+3 градуса. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, местами порывы 12-14 метров в секунду <...> Атмосферное давление понизится и в середине дня составит 737 миллиметров ртутного столба, — говорится в сообщении портала «Метеоновости».

К ночи атмосферное давление начнет понижаться, столбики термометров покажут значение до минус четырех градусов.

Синоптики рекомендуют метеозависимым горожанам быть особенно осторожными сегодня: любая перестройка организма к резко меняющимся погодным факторам становится дополнительной нагрузкой для здоровья.

Для того, чтобы снизить негативное влияние погоды, рекомендуется соблюдать медицинские рекомендации, а также пройти курс укрепляющей терапии.

31 марта ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что средиземноморский циклон «Катарина» принесет на выходных в Москву аномальное количество осадков.

Метеоролог Татьяна Позднякова назвала последний снежный день в Москве. Синоптик отметила, что 3 апреля во второй половине дня осадков станет меньше и снегопад постепенно прекратится, а температура поползет вверх.

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