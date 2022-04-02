Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Столичные врачи вылечили 907 человек от COVID-19 за сутки

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Столичные врачи вылечили 907 человек от COVID-19 за сутки
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Столичные врачи за минувшие сутки вылечили 907 пациентов от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в субботу, 2 апреля, в оперштабе Москвы.

В городе зарегистрировали 994 новых случая заражения COVID-19. Госпитализированы в медицинские учреждения 198 человек, 82 пациента с коронавирусной инфекцией подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В городе от заболевания скончался 21 человек, говорится в сообщении оперштаба.

Столичные врачи вылечили 907 человек от COVID-19 за сутки Фото: Оперштаб

За весь период пандемии коронавирусной инфекции в столице после перенесенной болезни полностью выздоровели более 2,5 миллиона пациентов.

1 апреля стало известно, что Министерство здравоохранения России зарегистрировало назальную вакцину от коронавирусной инфекции. Это первый в мире опыт подобной формы вакцинации. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что назальная вакцина первое время будет использоваться как бустер. По результатам исследований станет известно, можно ли заменить традиционную вакцину на новый формат.

Читайте также:
Коронавирус выздоровление число заболевших
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подготовка к Причастию: традиция и новшества

Лео Бокерия
Лео Бокерия

Лига здоровья зовет прогуляться

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русофобию объявляют нормой

Владимир Василик
Владимир Василик

Оставьте Церковь в покое

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Сейчас они среди своих

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Стыд останется на всю жизнь

Александр Фролов
Александр Фролов

Американский метан разрушит озоновый слой

Все мнения
О проекте