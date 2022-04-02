Столичные врачи вылечили 907 человек от COVID-19 за сутки

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Столичные врачи за минувшие сутки вылечили 907 пациентов от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в субботу, 2 апреля, в оперштабе Москвы.

В городе зарегистрировали 994 новых случая заражения COVID-19. Госпитализированы в медицинские учреждения 198 человек, 82 пациента с коронавирусной инфекцией подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В городе от заболевания скончался 21 человек, говорится в сообщении оперштаба.

Фото: Оперштаб

За весь период пандемии коронавирусной инфекции в столице после перенесенной болезни полностью выздоровели более 2,5 миллиона пациентов.

1 апреля стало известно, что Министерство здравоохранения России зарегистрировало назальную вакцину от коронавирусной инфекции. Это первый в мире опыт подобной формы вакцинации. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что назальная вакцина первое время будет использоваться как бустер. По результатам исследований станет известно, можно ли заменить традиционную вакцину на новый формат.