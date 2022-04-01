Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Минздрав зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19

Полина Долганова

Сюжеты: 

Ситуация с коронавирусом Вакцинация от коронавируса
Общество
Минздрав зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Министерство здравоохранения России зарегистрировало первую в мире назальную вакцину от коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Минздрав России зарегистрировал назальную форму вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), — цитирует сообщение РИА Новости.

В настоящее время применение препарата разрешено совершеннолетним лицам в поликлиниках, где осуществляется вакцинопрофилактика, уточнили в Минздраве.

1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что назальная вакцина против коронавирусной инфекции будет использоваться пока в качестве бустера. Отмечается, что в результате исследования станет понятно, можно ли заменить инъекционную вакцину на интраназальную.

1 апреля министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в стране. По его словам, в нескольких регионах количество случаев COVID-19 растет. Лечение от заболевания в настоящее время проходят около 300 тысяч человек.

Читайте также:
Вакцинация Минздрав РФ Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подготовка к Причастию: традиция и новшества

Лео Бокерия
Лео Бокерия

Лига здоровья зовет прогуляться

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русофобию объявляют нормой

Владимир Василик
Владимир Василик

Оставьте Церковь в покое

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Сейчас они среди своих

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Стыд останется на всю жизнь

Александр Фролов
Александр Фролов

Американский метан разрушит озоновый слой

Все мнения
О проекте