Минздрав зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19

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Министерство здравоохранения России зарегистрировало первую в мире назальную вакцину от коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Минздрав России зарегистрировал назальную форму вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), — цитирует сообщение РИА Новости.

В настоящее время применение препарата разрешено совершеннолетним лицам в поликлиниках, где осуществляется вакцинопрофилактика, уточнили в Минздраве.

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Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что назальная вакцина против коронавирусной инфекции будет использоваться пока в качестве бустера. Отмечается, что в результате исследования станет понятно, можно ли заменить инъекционную вакцину на интраназальную.

1 апреля министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в стране. По его словам, в нескольких регионах количество случаев COVID-19 растет. Лечение от заболевания в настоящее время проходят около 300 тысяч человек.