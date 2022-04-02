Юрист рассказал, какое наказание грозит за перепродажу лекарств в интернете

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Перепродажа лекарственных средств физическими лицами с использованием интернета может грозить гражданину административной и уголовной ответственностью. Какой именно вариант наказания будет применен в отношении нарушителя, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал медицинский юрист Асад Юсуфов.

По словам эксперта, торговля лекарственными средства может осуществляться только медицинскими организациями, индивидуальными предпринимателями, аптечными учреждениями, которые имеют лицензию на фармацевтическую деятельность.

— Что касается продажи лекарственных средств посредством Всемирной паутины, их реализацией не могут заниматься даже интернет-магазины, поскольку при заказе нужно все равно идти и забирать препарат в аптечных пунктах. А вот физические лица, которые пытаются перепродавать медикаментозные средства, подпадают под статью 14.2. КоАП РФ «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена». Соответствующее нарушение влечет за собой наложение административного штрафа в размере от 1,5–2 тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения, — пояснил Юсуфов.

Если же продаваемые лекарства или препараты будут содержать наркотические либо ядовитые вещества, тогда вступают в действие статьи 228.2 и 234 Уголовного кодекса РФ:

— В первом случае нарушителю грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей. А во втором — от штрафа в размере 40 тысяч рублей до лишения свободы на срок до трех лет.

Более того, гражданину, который пытается перепродать какие-либо медицинские средства посредством интернета, инкриминируется также статья 171 «Незаконное предпринимательство». В таком случае нарушитель наказывается штрафом в размере от 300 тысяч рублей либо арестом на срок до шести месяцев.