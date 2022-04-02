Самку редкого седого дятла заметили в Кузьминках

Фото: Пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы

Специалисты Мосприроды обнаружили в парке «Кузьминки-Люблино» самку седого дятла. В Красной книге Москвы этот вид птиц числится как уязвимый.

Зимой эти птицы перемещаются в поисках корма и иногда даже прилетают к кормушкам. Однако большинство времени они скрываются от посторонних взглядов.

В основном птицы питаются муравьями, их личинками и ягодами.

— У дятла язык растет не изо рта, а из правой ноздри и может достигать рекордной длины 20 сантиметров, — рассказал орнитолог, специалист ГПБУ «Мосприрода» Николай Кудрявцев, чьи слова приводят на сайте мэра Москвы.

24 марта сообщалось, что после зимней спячки в Московском зоопарке проснулись еноты-полоскуны и енотовидная собака Буба. В настоящее время животные начали вести себя гораздо активнее и не засыпают надолго.

Еноты впадают на зиму в неглубокий сон. При наступлении холодов они забиваются в один домик и засыпают кучей, чтобы было теплее. Однако зимой в солнечные дни животные могут проснуться, прогуляться по вольеру, поискать пищу и даже выйти из домика и поесть. После легкого обеда еноты вновь погружаются в сон.