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Операторы столичной службы «112» рассказали о своей работе

Александр Афонин

Город
Операторы столичной службы «112» рассказали о своей работе
Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Операторы службы «112» рассказали о работе в оказании круглосуточной помощи по всей территории Москвы. Об этом в субботу, 2 апреля, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

— Ежедневно сообщения о происшествиях в Москве принимают 65 операторов столичной системы «112». Круглосуточно специалисты направляют по разным адресам бригады скорой помощи, полицию, пожарных, спасателей и аварийные газовые службы, помогают позвонившим прийти в себя и советуют, что делать в экстренной ситуации, — говорится в сообщении.

Эксперты службы считают самой важной частью работы узнать точный адрес. Сотрудникам доступны электронные карты. С их помощью операторы определяют местоположение заявителя. Если абонент не может назвать точный адрес, тогда на помощь приходят ориентиры. Операторы могут не знать адрес, а просто использовать карты. Задача диспетчера — избежать ошибки в созвучных названиях.

Огромное значение имеет время. Оператор должен быстро обрабатывать запросы и предпринимать соответствующие действия.

Профессионализм сотрудников определяет умение оказать психологическую помощь. Нередко поступают сложные звонки, где люди испытывают шок и страх. Знание психологии позволяет понять эмоциональное состояние человека, решить, как вести себя с ним. Важную роль играет интонация.

При устройстве в службу диспетчеры проходят стажировку в составе дежурной службы. Подготовку проводят опытные инструкторы. Начинающего оператора постепенно погружают в профессию. Сперва он прослушивает, как обрабатывают вызовы коллеги с многолетним опытом. Затем начинает работать в связке с куратором, который в любой момент готов подсказать верное решение или продемонстрировать, как принять сложный вызов, передает официальный сайт мэра Москвы.

31 марта сообщили, что в службе «112» начнут работать специалисты со знанием языка жестов для приема вызовов.

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