Путин и Лукашенко поздравили народы России и Белоруссии с Днем единения

Фото: Администрация президента РФ

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поздравили россиян и белорусов с Днем единения, который отмечается 2 апреля в честь дня подписания договора о создании единого общества двух стран в 1997 году.

Обращения лидеров были зачитаны в ходе открытия выставки передовых образцов машиностроения государств на ВДНХ.

— Уверен, что лучшим ответом на недружественные действия со стороны ряда государств должно стать упрочение союзнических российско-белорусских связей, наращивание взаимовыгодных интеграционных процессов и двустороннего сотрудничества во всех направлениях, — процитировал обращение Путина зампред правительства РФ Алексей Оверчук.

В свою очередь обращение Александр Лукашенко зачитывал чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в России Владимир Семашко. По его словам, белорусский лидер поздравил народы обеих стран с праздником, который символизирует нерушимое братство двух стран. Лукашенко также заявил, что РФ и Белоруссия имеют общую многовековую историю, в которой было множество великих побед.

Он отметил, что Москва и Минск укрепляют сотрудничество и формируют справедливое общество ради будущего обоих народов.

Выставка передовых образцов продукции машиностроительного комплекса Белоруссии и России открылась на ВДНХ 2 апреля. Москвичи и гости столицы смогут посетить мероприятие вплоть до 9 апреля. Гостей ждет культурная программа с участием творческих коллективов.