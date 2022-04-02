Выставка передовых образцов техники из России и Белоруссии открылась на ВДНХ

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства, Центральная аллея Карта всех событий

Выставка передовых образцов продукции машиностроительного комплекса Белоруссии и России открылась на ВДНХ. Москвичи и гости столицы смогут посетить мероприятие в период со 2 по 9 апреля.

Выставка приурочена ко Дню единения народов России и Белоруссии, который ежегодно отмечается 2 апреля. В торжественном открытии участвуют заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук, министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров, а также белорусский министр промышленности Петр Пархомчик и чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко.

Гостей ждет культурная программа с участием творческих коллективов.

— Мы получили окна возможностей для углубления нашей кооперации и создания совместных конкурентных продуктов, чтобы заместить тот критический импорт, от которого наши страны и отрасли зависели многие годы, — заявил в ходе открытия замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

Заместитель главы Минобрнауки РФ Наталья Бочарова, в свою очередь, отметила, что в настоящее время перед Россией и Белоруссией стоит задача создать единое научное и образовательное пространство, передает агентство городских новостей «Москва».

Видео: АГН Москва

Накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что День единения народов России и Белоруссии по своей значимости может встать в один ряд с Днем России и Днем народного единства. По ее словам, сложившихся обстоятельствах Россия особенно ценит своего партнера в лице Белоруссии, на которого всегда можно опереться.