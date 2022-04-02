Матвиенко оценила значение Дня единения народов России и Белоруссии

Фото: Пресс-служба Совфеда

День единения народов России и Белоруссии по своей значимости может встать в один ряд с Днем России и Днем народного единства. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в субботу, 2 апреля.

День единения россиян и белорусов ежегодно отмечают 2 апреля в честь дня подписания договора о создании единого общества двух государств в 1997-м году.

По словам Матвиенко, в сложившихся обстоятельствах Россия особенно ценит своего партнера в лице Белоруссии, на которого всегда можно опереться.

— День единения наших народов достоин занять место в календаре, не только как праздничный, но и как нерабочий. И в России, и в Беларуси, — подытожила спикер Совфеда в своем Telegram.

С 2 по 9 апреля на ВДНХ состоится выставка передовых образцов продукции машиностроительного комплекса Белоруссии и России. Мероприятие приурочено ко Дню единения народов двух стран. В торжественном открытии примут участие зампред правительства РФ Алексей Оверчук, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, а также белорусский министр промышленности Петр Пархомчик и чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в России Владимир Семашко.