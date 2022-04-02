Гендиректор «Яндекса» в России покинула свой пост

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Генеральный директор «Яндекса» в России Елена Бунина покинула должность. На ее место назначен руководитель медиасервисов «Яндекса» Артем Савиновский. Об этом в субботу, 2 апреля, сообщили в пресс-службе компании.

— Елена Бунина покидает должность генерального директора ООО «Яндекс». Исполняющим обязанности генерального директора «Яндекса» в России назначен Артем Савиновский. Про дальнейшие изменения мы расскажем позже, — цитирует сообщение РИА Новости.

Бунина занимала пост гендиректора с декабря 2017 года. В марте 2022-го она стала HR-директором, и на ее место должен был прийти Тигран Худавердян. В тот же день он попал в санкционные списки, и за Буниной сохранилась должность до 15 апреля.

16 марта заместитель генерального директора «Яндекса» Тигран Худавердян покинул свой пост в связи с включением в санкционные списки. Также стало известно, что он покинет совет директоров компании. Худавердян являлся управляющим директором группы компаний «Яндекс» с 2019 года.