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Путин заявил о важности интеграции России и Белоруссии

Араз Салехов

Общество
Путин заявил о важности интеграции России и Белоруссии
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин, поздравляя президента Белоруссии Александра Лукашенко с Днем единения народов двух стран, заявил, что лучшим ответом на недружественные действия западных стран должно стать наращивание интеграции. Об этом в субботу, 2 апреля, сообщили в пресс-службе посольства РФ.

— Особое значение имеет координация усилий на международной арене, укрепление нашего оборонного потенциала, а также проведение согласованной политики импортозамещения в промышленном, аграрном и других секторах экономики, — цитирует главу государства сайт дипмиссии.

Также российский лидер отметил, что на данном этапе необходимо обеспечить благополучную и безопасную жизнь всех граждан России и Белоруссии.

Владимир Путин и Александр Лукашенко поздравили россиян и белорусов с Днем единения, который отмечается 2 апреля в честь дня подписания договора о создании единого общества двух стран в 1997 году. Обращения лидеров были зачитаны в ходе открытия выставки передовых образцов машиностроения государств на ВДНХ.

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