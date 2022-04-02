Март текущего года стал самым сухим за последние 35 лет

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Март 2022 года в Москве оказался суше и теплее климатической нормы, его среднемесячная температура воздуха составила минус 0,7 градуса. Данный показатель на 1,5 градуса выше нормы. Об этом в субботу, 2 апреля, сообщил центр погоды «Фобос».

— Теплее всего было 22 марта, когда воздух прогрелся до плюс 11,9 градуса, а самым холодным оказалось 10 марта, когда минимальная температура воздуха опустилась до минус 14,1 градуса, — говорится в сообщении.

При этом второго марта удалось установить один суточный рекорд максимальной температуры воздуха. В тот день температура достигла 6,2 градусов тепла. Этот показатель превышает предыдущий рекорд на 0,5 градуса, цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Ведущий специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «ВМ» заявила, что на следующей неделе стоит ожидать потепления в столичном регионе. По ее словам, температурный режим начнет приближаться к весенней норме. При этом она отметила, что почти всю грядущую неделю в городе ожидаются осадки.