«В тени циклона»: синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

На следующей неделе погода в столице будет улучшаться, а температурный режим — приближаться к весенней норме. Об этом в субботу, 2 апреля, «Вечерней Москве» рассказала ведущий специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, почти всю грядущую неделю в городе ожидаются осадки. Однако уже будет идти не просто снег, а осадки в виде мокрого снега вперемешку с дождем.

В начале недели Москва будет находиться в тени циклона. Температура воздуха в ночь понедельника, 4 апреля, составит минус 4–6 градусов, в дневные часы — плюс 1–3 градуса.

Во вторник, 5 апреля, днем ожидаются осадки в виде снега. Температура воздуха ночью — минус 2–4 градуса, днем — плюс 2–4 градуса.

В последующие дни погода сохранится облачная, также с небольшими осадками. Температура воздуха в ночные часы в городе ожидается около нуля, дневная — положительная.

— После 7 апреля, праздника Благовещения, температурный режим начнет возвращаться к норме и в город придет климатическая весна. Метеорологические модели показывают, что температура в выходные дни, 9—10 апреля, может составить около 8–10 градусов тепла в дневные часы, — заключила синоптик.

Метеозависимым людям для хорошего самочувствия в любых погодных условиях необходимо соблюдать режим дня и регулярно принимать пищу. Об этом ранее рассказал заведующий терапевтическим отделением ММЦ «Медси» Михаил Кобрянов. Кроме того, медик напомнил о важности соблюдения водного баланса.