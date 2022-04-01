Врач дал советы метеозависимым людям

Фото: Pexels

Метеозависимым людям для хорошего самочувствия в любую погоду необходимо соблюдать режим дня и регулярно питаться. Об этом рассказал заведующий терапевтическим отделением ММЦ «Медси» Михаил Кобрянов.

— Как и во все времена — нужно соблюдать режим труда и отдыха, обязателен восьмичасовой сон (минимум); регулярное и полноценное питание сбалансированное по белкам, жирам, углеводам, без переедания и с увеличением количества свежих овощей и фруктов, — цитируют специалиста «Известия».

Кроме того, медик напомнил о важности соблюдения водного баланса. Он посоветовал здоровым людям выпивать ежедневно 1,5–2 литра воды.

Накануне синоптики сообщили, что в столичном регионе сохранится холодная погода с небольшими морозами по ночам и небольшим плюсом в дневные часы. Атмосферное давление продолжит слабо расти, но останется немного ниже нормы.

Согласно медицинской оценке, такая погода для здоровья будет довольно комфортной и не окажет выраженной дополнительной нагрузки на организм метеозависимых людей. Однако из-за возмущения геомагнитного фона ухудшение самочувствия может отмечаться у лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, нервными и психоэмоциональными нарушениями.

«Желтый» уровень опасности продлили в столичном регионе до вечера пятницы.