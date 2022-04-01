Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач дал советы метеозависимым людям

Анастасия Колоскова

Общество
Врач дал советы метеозависимым людям
Фото: Pexels

Метеозависимым людям для хорошего самочувствия в любую погоду необходимо соблюдать режим дня и регулярно питаться. Об этом рассказал заведующий терапевтическим отделением ММЦ «Медси» Михаил Кобрянов.

— Как и во все времена — нужно соблюдать режим труда и отдыха, обязателен восьмичасовой сон (минимум); регулярное и полноценное питание сбалансированное по белкам, жирам, углеводам, без переедания и с увеличением количества свежих овощей и фруктов, — цитируют специалиста «Известия».

Кроме того, медик напомнил о важности соблюдения водного баланса. Он посоветовал здоровым людям выпивать ежедневно 1,5–2 литра воды.

Накануне синоптики сообщили, что в столичном регионе сохранится холодная погода с небольшими морозами по ночам и небольшим плюсом в дневные часы. Атмосферное давление продолжит слабо расти, но останется немного ниже нормы.

Согласно медицинской оценке, такая погода для здоровья будет довольно комфортной и не окажет выраженной дополнительной нагрузки на организм метеозависимых людей. Однако из-за возмущения геомагнитного фона ухудшение самочувствия может отмечаться у лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, нервными и психоэмоциональными нарушениями.

«Желтый» уровень опасности продлили в столичном регионе до вечера пятницы.

Читайте также:
Здоровье Врачи советы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Василик
Владимир Василик

Оставьте Церковь в покое

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Сейчас они среди своих

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Стыд останется на всю жизнь

Александр Фролов
Александр Фролов

Американский метан разрушит озоновый слой

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Откуда вдруг у нас так много либералов

Александр Разуваев
Александр Разуваев

Рубль отыграет свои позиции назад

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лучшие традиции нашей литературы не прервутся

Все мнения
О проекте