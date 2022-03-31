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Синоптики пообещали холодную и снежную погоду в Москве 31 марта

Юлия Курганова

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Погода в Москве
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Синоптики пообещали холодную и снежную погоду в Москве 31 марта
Фото: Pexels

В четверг, 31 марта, столичный регион окажется под влиянием атмосферных фронтов. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет снег.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс один–три градуса. В Подмосковье температура ожидается от минус двух до трех градусов тепла.

Ветер будет дуть восточный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 70 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в столичном регионе сохранится холодная погода с небольшими морозами по ночам и с небольшим плюсом в дневные часы. Атмосферное давление продолжит слабо расти, но останется немного ниже нормы.

По медицинской оценке такая погода для здоровья будет довольно комфортной и не окажет выраженной дополнительной нагрузки на организм метеозависимых людей. Однако из-за возмущения геомагнитного фона ухудшение самочувствия может отмечаться у лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, нервными и психо-эмоциональными нарушениями.

«Желтый» уровень опасности продлили в столичном регионе до вечера пятницы.

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