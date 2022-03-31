«Желтый» уровень опасности продлили в столичном регионе до вечера пятницы
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«Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы продлен в Москве и области до 22:00 пятницы, 1 апреля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
— Москва. Погода потенциально опасна. Гололедица. Период предупреждения — до 22:00 1 апреля, — сказано в сообщении.
Аналогичное предупреждение действует и в Подмосковье.
Ранее «желтый» уровень опасности продлили в Московском регионе до полудня четверга.
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, когда в столичный регион придет тепло. С 31 марта погоду будет определять южный циклон, который принесет в Московский регион значительное число осадков.