Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Желтый» уровень опасности продлили в столичном регионе до вечера пятницы

Юлия Курганова

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
«Желтый» уровень опасности продлили в столичном регионе до вечера пятницы
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

«Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы продлен в Москве и области до 22:00 пятницы, 1 апреля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

— Москва. Погода потенциально опасна. Гололедица. Период предупреждения — до 22:00 1 апреля, — сказано в сообщении.

Аналогичное предупреждение действует и в Подмосковье.

Ранее «желтый» уровень опасности продлили в Московском регионе до полудня четверга.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, когда в столичный регион придет тепло. С 31 марта погоду будет определять южный циклон, который принесет в Московский регион значительное число осадков.

Читайте также:
Подмосковье «Желтый» уровень погодной опасности Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Оскар» уже не про кино

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Откуда вдруг у нас так много либералов

Александр Разуваев
Александр Разуваев

Рубль отыграет свои позиции назад

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лучшие традиции нашей литературы не прервутся

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Изменчивый символ эпохи

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Украинцы им уже надоели

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Все мнения
О проекте