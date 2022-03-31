«Желтый» уровень опасности продлили в столичном регионе до вечера пятницы

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

«Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы продлен в Москве и области до 22:00 пятницы, 1 апреля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

— Москва. Погода потенциально опасна. Гололедица. Период предупреждения — до 22:00 1 апреля, — сказано в сообщении.

Аналогичное предупреждение действует и в Подмосковье.

Ранее «желтый» уровень опасности продлили в Московском регионе до полудня четверга.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, когда в столичный регион придет тепло. С 31 марта погоду будет определять южный циклон, который принесет в Московский регион значительное число осадков.