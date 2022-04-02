Собянин рассказал о ходе строительства северного дублера Кутузовского проспекта

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Северный дублёр Кутузовского проспекта Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как в городе идет строительство Северного дублера Кутузовского проспекта. Об этом в субботу, 2 апреля, он написал в своем Telegram-канале.

— Новая платная трасса пройдет от Молодогвардейской развязки МКАД вдоль Смоленского направления ж/д до ТТК и Шелепихинской набережной... В составе Северного дублера Кутузовского проспекта будет 12 путепроводов и эстакад, мост через Москву-реку, — заявил глава города.

По его словам, данная магистраль позволит сократить путь от МКАД до «Москва-Сити». Теперь наличие такого дублера даст возможность проезжать весь путь всего за семь минут без светофоров, говорится в сообщении.

Ранее, 1 апреля, мэр рассказал, что за последние десять лет в Москве заменили 39 тысяч лифтов, в планах на этот год — поменять еще порядка 2,2 тысячи. По его словам, с 2014 года в жилых домах столицы монтируются лифты исключительно российского производства. А с недавнего времени появились новые требования к лифтам для создания дополнительного комфорта.