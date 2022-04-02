«Токсичное поражение»: врач назвала опасные последствия бесконтрольного приема антибиотиков

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Бесконтрольный прием антибиотиков может иметь непредсказуемые последствия для здоровья и жизни человека. Эта группа препаратов предназначена для борьбы с опасными бактериальными инфекциями, а не для лечения коронавируса и иных возбудителей. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила врач-терапевт Людмила Алексеева.

По ее словам, к сожалению, многие до сих пор используют антибиотики, чтобы избавиться от кашля, простуды или гриппа. Но в этом случае антибиотики наносят лишь вред и без того ослабленному организму:

— Когда вы бесконтрольно принимаете антибиотики, вы добиваете свой организм. Не всегда при инфекции дыхательных путей нужно принимать их. Эти средства действуют только на бактерии. А вот на вирусы, грибы, имеющие медицинское значение, на гельминты и простейшие организмы — не действуют. Прием антибактериальных средств с целью профилактики вирусных инфекций — это миф, не имеющий под собой никакой реальной почвы, потому что цель антибиотика — это бактериальная клетка. Если в организме ее нет, то прием препарата будет только разрушать и губить вашу полезную и хорошую микрофлору.

По словам специалиста, причиной заболеваний дыхательных путей, как заложенность носа, першение или боли в горле, в 70 процентах случаях являются вирусные инфекции:

— Поймите, если вы нерационально используете препарат, то организм начинает вырабатывать резистентность, то есть обороняться активно антибиотику. И впоследствии любые инфекции не будут реагировать на этот препарат. Более того, бесконтрольный прием антибиотиков может вызвать токсичное поражение печени, почек и аллергические реакции.

Алексеева уточнила, что человек становится уязвимым перед будущими инфекциями. В результате бесконтрольного приема антибиотиков рано или поздно медицинское сообщество, по мнению эксперта, столкнется с тем, что они перестанут действовать и врачам нечем будет лечить бронхит, пневмонию, гайморит и другие инфекции.