Петр Бирюков: Десять тысяч единиц техники ликвидируют последствия снегопада в Москве

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Десять тысяч единиц техники занимаются ликвидацией последствия снегопада в столице на круглосуточной основе. Об этом в субботу, 2 апреля, заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— С начала снегопада средний прирост свежевыпавшего снега составил 10 сантиметров. Снегопад продолжится всю ночь и днем в воскресенье — прирост снега в отдельных районах города может составить еще до 13 сантиметров, — рассказал заммэра.

На особом контроле служб находятся объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства. При этом к оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации готовы 1,5 тысячи аварийных бригад.

В 21:00 столичные службы приступили к очередному механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой.

Автомобилистам рекомендуется сохранять бдительность на дорогах и не препятствовать работе городских служб, говорится в сообщении.

Ранее в субботу городские службы начали заниматься ликвидацией последствий снегопада. В Москве идет постоянный мониторинг состояния улично-дорожной сети.