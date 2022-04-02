Столичные службы ликвидируют последствия снегопада в городе

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Городские службы занимаются ликвидацией последствий снегопада. Об этом в субботу, 2 апреля, сообщили в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

— Городские службы приступили к очередному механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой, — говорится в сообщении.

По состоянию на 17:00 по московскому времени, с утра средний прирост свежевыпавшего снега составил семь сантиметров. На особом контроле служб находятся объекты, которые обеспечивают жизнедеятельность москвичей.

Также в городе идет постоянный мониторинг состояния улично-дорожной сети, сообщает Telegram-канал.

Ранее сообщалось, что столичные службы были переведены на усиленный режим работы из-за снежной погоды. По словам заместителя мэра города Петра Бирюкова, снегопад будет наблюдаться в столице 2 и 3 апреля. Прирост снежного покрова может составить более 10 сантиметров.

Помимо этого, заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что снегопад начался в Москве из-за распространения циклона «Катарина». Однако он отметил, что он в городе задержится ненадолго.