Синоптик назвал причины сильного снегопада в Москве

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Стали известны причины сильного снегопада в столичном регионе. О них в субботу, 1 апреля, рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

— Вышел циклон «Катарина». У него в северной части, куда мы попали, холодный воздух, а в южной — тёплый. Например, Воронеж, Липецк и Тула попали в южную часть циклона. Соответственно, у них дождь, ближе к нам мокрый снег с дождём, а у нас снег, — отметил эксперт.

При этом Цыганков заявил, что данное природное явление в городе задержится ненадолго. По его словам, снегопад закончится днем третьего апреля, сообщает RT.

Кроме того, МЧС России предупредило о появлении мокрого снега и сильного ветра с порывами до 15 метров в секунду в столичном регионе. По данным ведомства, в период с полуночи до 09:00 утра воскресенья в городе будет идти мокрый снег, а также сохранится гололед.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в столице в апреле будет стоять относительно прохладная и ненастная погода. По его словам, средняя температура в текущем месяце будет на 2 градуса ниже нормальных показателей.