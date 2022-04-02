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Прохлада и ненастье: москвичам рассказали о погоде в апреле

Полина Долганова

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Погода в Москве
Город
Прохлада и ненастье: москвичам рассказали о погоде в апреле
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В апреле в столице будет стоять относительно прохладная и ненастная погода. Об этом в субботу, 2 апреля, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, средняя температура в текущем месяце будет составлять на 2 градуса ниже нормальных показателей.

— Осадков выпадет как минимум в 1,5-1,7 больше положенного по климату, — добавил специалиста.

Он подытожил, что основное ненастье будет наблюдаться в начале апреля, передает РИА Новости.

Столичные службы перешли на усиленный режим работы из-за снежной погоды. По словам заместителя мэра города Петра Бирюкова, снегопад будет наблюдаться в столице 2 и 3 апреля. Прирост снежного покрова может составить более 10 сантиметров. В связи с этим в Москве задействована специальная техника, которая проводит противогололедную обработку и уборку улиц.

Москва в субботу, 2 апреля, окажется под влиянием атмосферных фронтов южного циклона. Ожидается повышенная облачность, временами мокрый и сильный снег. К ночи атмосферное давление начнет понижаться, столбики термометров покажут значение до минус четырех градусов.

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