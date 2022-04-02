МЧС распространило экстренное предупреждение о мокром снеге и ветре в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В воскресенье, 3 апреля, в столице ожидается мокрый снег и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Об этом сообщили в МЧС России.

По данным ведомства, в период с полуночи до 09:00 утра воскресенья в городе будет идти мокрый снег, а также сохранится гололед.

Автомобилистам рекомендовали сохранять бдительность на дорогах, а пешеходам — не ходить под шаткими конструкциями.

Столичные службы перешли на усиленный режим работы из-за снежной погоды. По словам заместителя мэра города Петра Бирюкова, снегопад будет наблюдаться в столице 2 и 3 апреля. Прирост снежного покрова может составить более 10 сантиметров. В связи с этим в Москве задействована специальная техника, которая проводит противогололедную обработку и уборку улиц.

Москва в субботу, 2 апреля, окажется под влиянием атмосферных фронтов южного циклона. Ожидается повышенная облачность, временами мокрый и сильный снег. К ночи атмосферное давление начнет понижаться, столбики термометров покажут значение до минус четырех градусов.