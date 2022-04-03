Врач-трихолог Симонова объяснила, почему весной выпадают волосы

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Основной и главной причиной весеннего выпадения волос является авитаминоз, так как накопленные питательные вещества в зимний период заканчиваются и нехватка полезных микроэлементов начинает отражаться на организме. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-трихолог Ольга Симонова.

По словам эксперта, авитаминоз — это не единственный фактор, способствующий «облысению». Свою лепту вносят также температурные колебания:

— Неустойчивый режим температуры (то холод, то жара) тоже негативно воздействует на густоту и рост нашего волосяного покрова. Капилляры сужаются, волосы перестают получать витамины, которые снабжают их полезными волокнами, и начинается выпадение.

Кроме того, в весенний период у многих обостряются психические расстройства, усиливается стресс, начинаются гормональные колебания, наблюдается нарушение витаминно-минерального состава, то есть дефицит.

Симонова акцентировала, что выпадение волос может затронуть абсолютно всех и в любой момент жизни:

— У мужчин и женщин причины выпадения абсолютно идентичны. Просто дамы более трепетно относятся к этому вопросу и диагностировать у себя выпадение им проще. Так как волосы видны на подушке, после мытья головы — в ванной комнате. Мужчины начинают замечать проблему, когда уже образуется плешь. Поэтому чем раньше вы обнаружите выпадение, тем раньше обратитесь к доктору и проще будет восстановить рост волос.

Трихолог напомнила, что есть стадии облысения, когда восстановить волосы никаким методом, кроме пересадки, уже невозможно. Она также уточнила: если волосы отсутствуют более 3–5 лет, то восстановить их не представляется возможным, потому что волосяной фолликул умер и происходит его замещение рубцовой тканью.

В заключение врач добавила, что лечение при выпадении волос — это длительный и дорогостоящий процесс. Следовательно, при первых же признаках стоит обращаться к специалисту и не нужно заниматься самолечением.

В зависимости от причин возникновения недуга трихологи используют медикаментозные средства: от стимуляторов фактора роста (миноксидил) до гормональных и негормональных антиандрогенных препаратов.