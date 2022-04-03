Мощный взрыв прогремел в центре Баку

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Мощный взрыв произошел в центре азербайджанской столицы — Баку ночью в воскресенье, 3 апреля. В результате происшествия пострадали несколько человек.

По предварительным данным, взрыв прогремел между двумя ночными клубами на улице Низами.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб, сообщают «Известия» в Telegram-канале.

Все пострадавшие госпитализированы. Другие подробности взрыва уточняются.

12 марта взрыв газа произошел в жилом доме в Воронеже. Информация о взрыве газовоздушной смеси поступила в 3:31 по московскому времени. В квартире, где произошло обрушение, погибло два человека.