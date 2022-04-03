Отоларинголог предупредил о смертельной опасности храпа

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Храп может стать причиной остановки дыхания, а это может привести к инфаркту или инсульту. Об этом сообщил отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

— Храп безумно опасен для человека. Безумно в смысле смертельно опасен. Храп — это визитная карточка того, что у человека не дышит нос в ночное время. Нос перекрыт, а следствием является то, что не вентилируется головной мозг, вернее минимально вентилируется. Возникают длительные остановки дыхания. И это может приводить к инфарктам и инсультам, — рассказал он.

Медик назвал причины храпа. Это может быть искривленная перегородка носа, полипы в полости носа, которые препятствуют дыханию. Также среди причин храпа Зайцев отметил избыточный вес, когда жир откладывается на уровне шеи и сдавливает дыхательный канал.

Людям, которые страдают от храпа, отоларинголог порекомендовал обратиться к врачу.

— Врач должен заглянуть в полость носа пациенту, увидеть искаженную перегородку носа, увеличенные носовые раковины, наличие полипов. Явление гайморита тоже забивает нос, становится много слизи, она стекает по задней стенке. Это тоже провоцирует храп. Потом доктор смотрит на внешний вид, состояние, насколько он с избыточным весом. Если у него ожирение, важно еще понять какой степени. Исходя из этого он выбирает лечебную концепцию, — пояснил Зайцев в разговоре с порталом Ura.ru.

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